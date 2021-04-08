В Ростовской области ученицы пытались покончить с собой в школьном туалете

Девочек отвезли в больницу
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Две школьницы из Ростовской области пытались свести счеты с жизнью в школьном туалете. В результате девочки возрастом 12 и 13 лет были госпитализированы в отделение реанимации.
Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, в полубессознательном состоянии подруг нашли в уборной. Учителя сразу вызвали «скорую помощь». Девочек госпитализировали. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Врачи оценивают состояние школьниц как стабильное.
По факту случившегося начали проверку. После того, как девочки придут в себя, с ними будет работать психолог. Обе ученицы из благополучных семей. Проблем с оценками и конфликтов с одноклассницами у них не было.
Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала, что 13-летняя ученица одной из спортивных школ города свела счеты с жизнью. Девочка всегда была жизнерадостным ребенком. В причинах трагедии разбираются следователи.
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