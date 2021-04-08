«Нет сердца»: фанаты поддержали Валю Карнавал после «расставания» с Егором Кридом

Долгое время ходили слухи, что знаменитая блогерва встречается с Егором Кридом. Фото: instagram.com/karna.val/, Лариса Кудрявцева.

Звезда TikTok Валя Карнавал вышла на связь с поклонниками после новостей о расставании с Егором Кридом. Поклонники поспешили поддержать 19-летнюю знаменитость, которая в последнее время не стеснялась своих слез.

Долгое время ходили слухи о том, что Валентина встречается с другим кумиром молодежи Егором Кридом. Пара информацию не подтверждала, но и не опровергала. Напротив, знаменитости проводили друг с другом много времени и не скрывали этого в социальных сетях. Карнавал и Крид вместе встретили Новый год и даже отдыхали в Дубае. Более того, рэпер даже посвятил Вале один из треков.

Поклонники поддержали Валю. Фото: instagram.com/karna.val/

На днях поклонники заподозрили, что парочка рассталась. На шоу у Басты Егор Крид недвусмысленно дал понять, что его сердце теперь свободно. Валя же в свою очередь не скрывала, что в ее личной жизни начались проблемы. В своем TikTok она то и дело записывала ролики, на которых рыдала под песни о расставании.

Фанаты были уверены, что Крид посвятил песню 19-летней ростовчанке. Фото: instagram.com/karna.val/

Девушка так и раскрыла причины «грустных» видео. А свой последний пост в Instagram подписала так — «Москва слезам не верит». Подписчики тут же расценили поступок как еще одну реакцию на расставание с возлюбленным. «Егор слезам не верит,» — написали многие из них. А кто-то и вовсе не стал стесняться в выражениях.

— Егор сказал, что он не в отношениях больше, в «свободном плавании». Поздравляю, Валюха, тебя кинули. Не долго музыка играла, — написала один из подписчиков.

Однако большинство поддержали кумира в трудном ситуации. «Малыш, не плачь», «Валь, ты же больше не в депрессии», «Ну что за красотка» — написали в комментариях верные поклонники Вали.

Напомним, 19-летняя Валя Карнавал — один из самых успешных блогеров TikTok. Она родилась и выросла в Ростовской области, занималась спортом и танцами. В 17 лет она зарегистрировала в TikTok, а уже через два года стала известна на всю страну. Сейчас на нее подписано более 11 миллионов человек.

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