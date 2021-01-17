Скоро на телевидении стартует сериал «Отпуск» — семейная комедия о том, с каким размахом россияне отдыхают на курортах Краснодарского края.Одну из главных ролей в нем сыграла ростовчанка Валя Карнаухова, 19-летняя звезда TikTok более известная, как Валя Карнавал. Отметим, что у девушки 11 миллионов подписчиков.По сюжету она - дочка персонажа Демиса Карибидиса.- Съемки в сериале принесли мне первый большой актерский опыт. В проект я попала благодаря TikTok. Создатели сериала увидели мою страничку и пригласили на кастинг. Моя героиня похожа на меня настоящую, поэтому я ни капельки не сомневалась, что все получится. К тому же, на протяжении всего съемочного процесса меня очень поддерживала вся творческая группа. На съемках была невероятно дружеская атмосфера, очень сложно было расставаться с командой по окончанию съемок, - прокомментировала актриса.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Вот это да!»: «Мисс Россия» обнажилась, чтобы приготовить завтракТатьяна Котова опубликовала в сети пикантные фотографии (подробнее).