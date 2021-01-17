Обладательница титула «Мисс Россия», певица и модель, дончанка Татьяна Котова начала воскресное утро с завтрака и откровенной фотосессии.Татьяна Котова, купившая в минувшем году квартиру в Москве, сфотографировалась в откровенном виде на своей новой белоснежной кухне. На девушке из одежды – один лишь фартук, подчеркивающий пышные формы.Именно в таком откровенном виде Татьяна Котова решила приготовить себе завтрак. Судя по продуктам, девушка предпочитает здоровое питание. Селфи из кухни красавица сразу же опубликовала в сети.- Доброе утро всем! Кроме тех, кто на Мальдивах, - подписала снимок девушка.Пост всего за шесть минут собрал десятки лайков и комментариев.- Вот это да! – написал один из поклонников.- Красавица! – поддержал другой.Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала, что супруга тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина отдыхает на Мальдивских островах. Дарья много времени проводит в бассейне и на берегу океана, а также читает классическую литературу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Жена главного тренера ФК «Ростов» на Мальдивских островах развлекает себя чтением классических книгДарья Карпина рассказала и показала, как отдыхает на курорте (подробнее)