Очаровательная блондинка, жена Валерия Карпина, после новогодних каникул улетела отдыхать на Мальдивские острова. Там Дарья Карпина нежится под солнцем, купается в бассейне и в Индийском океане. А еще в свободное от водных процедур время читает.Дарья Карпина рассказала об этом своим подписчикам в «Инстаграм».- Я вчера выставила книжку, которую читаю, - «Граф Монте-Кристо». И многие ответили, что это - их любимая книга, - написала женщина.Также Дарья отметила, что и Валерий Карпин перечитывал это произведение несколько раз.- Признаюсь, я ни разу не перечитывала ни одну книгу, даже любимую «Над кукушкиным гнездом». Просто есть еще так много непрочитанных мною книг, целый список,- подытожила супруга главного тренера ФК «Ростов».Ранее \\"Комсомольская правда - Ростов\\" сообщала о том, что что супруга тренера ФК «Ростов» Дарья Карпина рассказала о прошлом своего 50-летнего мужа.- Он ровесник моей мамы, они близкие друзья. Когда им было 14 лет, они немного встречались - сходили пару раз в кино. Но он успел ее познакомить со своей мамой, и они очень подружились, – отметила Дарья Карпина в одном из интервью.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Гирлянды сменил океан»: жена Валерия Карпина рассказала о райском отдыхеДарья Карпина улетела на Мальдивские острова (подробнее)