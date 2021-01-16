Красавица-супруга главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина сменила донской пейзаж на тропический. Отметив новогодние праздники дома, Дарья улетела на Мальдивские острова.Женщина активно выкладывает фото с райского отдыха в своем аккаунте в «Инстаграм».- Бесконечные елки и гирлянды в моем профиле на время сменили купальники и океан. Второй вариант мне нравится безусловно больше, а вам? – так подписала снимок с яхты Дарья Карпина.Подписчики активно комментируют фотографии с отдыха. Фолловеры отметили, что Дарья, не так давно второй раз ставшая мамой, в прекрасной форме.Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала, что супруга тренера ФК «Ростов» Дарья Карпина рассказала о прошлом своего мужа, 50-летнего Валерия Карпина.- Он ровесник моей мамы, они близкие друзья. Когда им было 14 лет, они немного встречались -сходили пару раз в кино. Но он успел ее познакомить со своей мамой, и они очень подружились, – рассказала Дарья Карпина в одном из интервью.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Мутил с обеими»: Жена тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина призналась, что муж встречался с ее мамойБывшая возлюбленная стала его тещей (подробнее)