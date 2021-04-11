Право на красоту: Сделавший из подъезда картинную галерею художник требует от ТСЖ 250 тысяч рублей

Ростовский художник Константин Николаев более 20 лет превращает обычный подъезд многоэтажки в картинную галерею. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

Ростовский художник Константин Николаев более 20 лет превращает обычный подъезд многоэтажки в картинную галерею. Дворцовый интерьер в итальянском стиле, роскошный антураж и украшенные картинами стены, а еще - повсюду зеркала. И жильцы здесь каждый день попадают в музей. При этом оформитель уверен: «Если человек видит свое отражение, то не станет делать неприличные вещи».

Все выигранные в конкурсе деньги будут направлены на обустройство дома. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

ПУСТЬ ВЕРНЕТСЯ «КАК У ВСЕХ»

Надо сказать, что работа художника-оформителя уже принесла автору без ложной скромности мировую известность. Правда, пока он рисовал картины, делал лепнину и декорировал плитку в высотке, в которой живет, пришлось столкнуться не только с хвалебными одами, но и с критикой со стороны некоторых жителей.

Все началось с разбирательств с прошлым председателем ТСЖ, которая считала, что нужно привезти подъезд в первоначальное состояние: "Как у всех" без картин. Но Константин сумел отстоять свое творение, и нападки на его творчество прекратились. Но сейчас появилась новая спорная ситуация.

Константин сумел отстоять свое творение, и нападки на его творчество прекратились. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

«ЭТО МОЕ ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ»

По словам Константина Николаева, председатель ТСЖ его многоквартирного дома отправила фото подъезда на конкурс «Лучшая организация в сфере управления многоквартирными домами по Ростовской области» без его ведома. И, как результат, выиграла состязание, получив в качестве приза 250 тысяч рублей на благоустройство.

Однако художник считает, что управдом нарушила его авторские права и получила победу незаслуженно. Мужчина уверен: нельзя было без его ведома отправлять снимки жюри.

- Я считаю, что наше ТСЖ только из-за этого подъезда выиграло в конкурсе, - рассказал он корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону». – Все потому, что ничего другого примечательного в нашем доме нет. Хотя даже, если бы наш дом проиграл, я все равно бы настаивал, что мои авторские права нарушены. Ведь подъезд - это мое детище, мое творческое наследие.

Жильцы здесь каждый день попадают в музей. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

ТСЖ ПРОВЕЛО ВРАЗУМИТЕЛЬНУЮ БЕСЕДУ?

Также Константина очень смутило, что его имя было использовано в номинации «Работа ТСЖ с жильцами дома».

- Получается, не я этот подъезд украсил сам, а со мной ТСЖ провело вразумительную беседу, поэтому я и сделал всю эту работу, - возмущен художник. - Обидно за такое отношение к творчеству.

Теперь Николаев хочет оспорить решение комиссии и добиться того, чтобы средства были переданы ему. Если потребуется, даже дойти до суда. На вырученные деньги он вместе с другими жильцами хочет сделать в доме новый ремонт.

Деятельность художника-оформителя уже принесла автору без ложной скромности мировую известность. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

КАРТИНЫ – В ПУБЛИЧНОМ МЕСТЕ

Однако у Председателя ТСЖ Людмилы Камневой другое мнение. Она пояснила «КП-Ростов-на-Дону», что в конкурсе было огромное число критериев отбора, по которым жюри судило участников. Всего их - 25. И за каждый присуждаются баллы: от нуля до двух. Например, если отсутствует налоговая задолженность, дому присуждался один балл. А вот самое большое количество очков, действительно, можно было получить за фотоальбом дома - но максимально пять. Поэтому, по ее словам, тот самый красивый подъезд совершенно не имеет никакого отношения к победе.

- К тому же, все работы Константина находятся в публичном месте, о каком нарушении авторских прав может идти речь? – недоумевает управдом. - Своих прав на них он не заявлял.

Женщина уточнила, что все выигранные в конкурсе деньги будут направлены на обустройство дома. А вот решать, куда потратить 250 тысяч рублей, будут уже на совете жильцов.

Пришлось столкнуться не только с хвалебными одами, но и с критикой со стороны некоторых жителей. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Отсудить выигранные деньги можно»

Николай ГУБИН, юрист, г. Ростов-на-Дону:

- Если мы говорим о нарушении авторских прав, то в данном вопросе их нет. Художник не регистрировал свое авторское право у нотариуса или через Роспатент. Это с одной стороны. А с другой - председатель могла бы сделать ему запрос о том, является ли художественное изображение зарегистрированным как объект авторского права. Обычно, так и делают, чтобы избежать спорных ситуаций.

Однако, если художник захочет обратиться в суд и отсудить выигрышные деньги, то перспектива в принципе есть. Правда, она замаячит в том случае, если Константин не подписывал документы о том, что делает всю работу безвозмездно.

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