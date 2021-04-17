Главное, что происходит вокруг матча «Локомотив»- «Ростов»: прямая трансляция и последние новости

Спортивный поединок проведут на стадионе «РЖД Арена» Фото: сайт ФК "Ростов"

Сегодня, 17 апреля, футболисты ФК «Ростов» сразятся с командой московского «Локомотива». Начало прямой трансляции в 16.30. Это будет 26 тур Российской Премьер-Лиги. Спортивный поединок проведут в столице, на стадионе «РЖД Арена». Судьей назначили Михаила Вилкова, его ассистенты - Роман Милюченко и Максим Ковалев.

Матч ожидается напряженный, и это неудивительно - у «Ростова» будет достаточно сильный соперник, который трижды завоевывал чемпионский титул, восемь раз выигрывал Кубок России и еще трижды - Суперкубок.

К этому моменту, по итогам 25 проведенных туров, желто-синие с 37 очками находятся на девятой строке турнирной таблицы. У клуба 11 выигрышей, 4 ничьи и 10 поражений. При этом красно-зеленые «железнодорожники» сейчас на третьем месте. У них 46 очков, 14 побед, 4 ничьи и 7 поражений.

Фаворитами встречи букмекеры считают хозяев поля. Однако донские болельщики все равно верят в лучшее и поддерживают свою команду. «Возвращайтесь с победой!», «Вперёд «Ростов». Пожалуйста, обыграйте «Локо», «Удачи, мужики!». Такие напутственные комментарии пишут в соцсетях. При этом некоторые все же выражают сомнение в удачном исходе встречи из-за «агрессивной» игры москвичей.

До этого «Ростов» на домашнем поле со счетом 0:1 уступил «Рубину». Итог матча уже прокомментировал футбольный аналитик Дмитрий Кондратенко. А 25 апреля в 16.30 наш клуб примет на берегах Дона тульский «Арсенал». Этот соперник занимает 13 место в турнирной таблице. Билеты уже в продаже.

Как напомнили «КП – Ростов-на-Дону» в пресс-службе донской команды, сейчас фактическая вместимость стадиона составляет 75% от общего числа посадочных мест. Кроме того, из-за ограничений на матчи не допускают людей старше 65 лет.

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