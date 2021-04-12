Почему "Ростов" проиграл "Рубину"

Матч прошел 10 апреля. Фото: ФК "Ростов"

10 апреля "Ростов" на своем стадионе проиграл казанскому "Рубину". Матч закончился со счетом 0:1 в пользу гостей. На трибунах присутствовал больше 10 тысяч донских зрителей, которые стали свидетелями очередной невзрачной игры любимой команды. Футбольный аналитик Дмитрий Кондратенко объяснил, почему это могло произойти.

По словам эксперта, молодому составу не хватило опыта и мастерства.

- Нельзя сказать, что у "Рубина" более сильные игроки, нет. Обе команды - крепкий "середняк". Но одной все таки повезло больше и один мяч залетел, - отмечает собеседник "КП".

Действительно, статистика говорит, что игра была более или менее равной. Футболисты нанесли по 11 ударов по воротам, однако в створ больше у казанцев - 8 против 4. Ростовчане чаще владели мячом и подавали угловые.

Единственный мяч забил Дарко Ейвтич на 73 минуте матча дальним ударом из-за пределов штрафной. Для донского вратаря он оказался слишком тяжелым.

- Ростовчане имели несколько 100 процентных моментов для гола. Не смог забить Алкмвист, вышедших один на один с вратарем в первом тайме, не смог и Кенто Хащимото с вратарской линии после углового во втором. Нашим просто не хватило мастерства, из-за чего страдает и реализация, - говорит Кондратенко.

Аналитик отметил, что голы стоит ждать в следующих играх. Так 17 апреля дончане на выезде сыграют против "Локомотива", затем, 25 числа, дома с "Арсеналом".

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