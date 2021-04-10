В матче "Ростов" - "Рубин" счет открыл игрок гостей Дарко Йевтич

Счет в матче "Ростов" - "Рубин" открыл Дарко Йевтич. Фото: аккаунт Дарко Йевтича в Инстагра Фото: Соцсети

В матче 25-го тура Тинькоф российской премьер-лиги "Ростов" - "Рубин" открыл представитель гостей Дарко Йевтич.

Гол был забит на 73-й минуте матча. "Рубину" не потребовалось много времени во втором тайме, чтобы выйти вперед.

Мяч прилетел в ноги только что вышедшему на поле Байрамяну прямо у своей штрафной. Он попытался выполнить обводку, но не смог сохранить мяч в борьбе с Деспотовичем. Тот в свою очередь сделал подачу чуть назад на Йевтича, который с дуги пробил в дальнюю "девятку". Это не оставило Сергею Песьякову ни единого шанса отразить мяч.

Таким образом, гости вышли вперед и счет в матче стал 0:1.

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