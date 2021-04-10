"Ростов" - "Рубин" 10 апреля 2021: прямая трансляция матча

"Ростов" - "Рубин" 10 апреля 2021: прямая онлайн-трансляция. Фото: ФК "Ростов"

19:00 Судья дает свисток к началу игры.

"Ростов" - "Рубин" 10 апреля 2021, до начала матча остались считанные минуты. Эта игра тоже будет важной для ростовчан, не менее, чем предыдущая. Большинство билетов на стадион «Ростов-Арена» было раскуплено болельщиками. Фанаты «желто-синих» верят в победу своей любимой команды.

Свои прогнозы на предстоящий матч дали букмекеры. Большинство считают, что "Ростов" выйдет из этой игры победителем. Но разрыв по голосам совсем маленький. В прошлом матче подопечные Валерия Карпина уступили Спартаку со счетом 2:3, а "Рубин" обыграл "Сочи" со счетом 1:0. Многие считают, что команды сегодня сыграют вничью. За событиями на стадионе следите на нашем сайте в режиме онлайн.

Информация для тех, кто пойдет на стадион, - входные группы открываются за 1,5 часа до начала матча. После игры уехать можно будет по двум маршрутам. Также напоминаем, что на стадионе работает бесплатный Wi-Fi. Ищите сеть BETCITY_FREE.

- Помощь в обеспечении безопасности окажут сотрудники частных охранных предприятий, стюарды и участники общественных формирований правоохранительной направленности, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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