Спартак - Ростов 4 апреля 2021: прямая трансляция матча

ФК "Ростов" готов к острой игре со "Спартаком". Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

Спартак - Ростов 4 апреля 2021, до начала матча остались считанные часы. Эта игра – самая ожидаемая в сезоне! Билеты на стадион «Ростов-Арена» расхватили к концу марта. Болельщики «желто-синих» уверены, что команда Валерия Карпина «порвет» соперников.

Свои прогнозы делают и эксперты. Футбольные аналитики сходятся во мнении, что "Ростову" будет намного сложнее отобрать очки у откровенного фаворита. "Спартак" в последних матчах показывают очень хорошие результаты. "Красно-белые" выиграли четыре матча подряд. Сначала они расправились с "Рубином", затем крупно обыграли "Краснодар", "Динамо" и "Урал". За событиями на стадионе следите на нашем сайте в режиме онлайн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Ростов" - "Спартак" 4 апреля: прогноз на матч

"Ростов" - "Спартак" 4 апреля: как закончится встреча принципиальных соперников (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.