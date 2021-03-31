"Ростов" - "Спартак" 4 апреля: прогноз на матч

Матч "Спартак" - "Ростов" первого круга. Фото: ФК "Ростов"

4 апреля на главном стадионе донской столицы состоится один из самых ожидаемых матчей 24-тура РПЛ между "Ростовом" и "Спартаком". Игра, как и все предыдущие, обещает быть зрелищной и результативной. Два предыдущих противостояния закончились победами "желто-синих". Оба раза донская команда обыгрывала москвичей в гостях.

На этот раз футбольные аналитики сходятся во мнении, что "Ростову" будет намного сложнее отобрать очки у откровенного фаворита. "Спартак" в последних матчах показывают очень хорошие результаты. "Красно-белые" выиграли четыре матча подряд. Сначала они расправились с "Рубином", затем крупно обыграли "Краснодар", "Динамо" и "Урал".

МАТЧ ТРЕНЕРОВ

Подопечные Валерия Карпина всегда были камнем преткновения для москвичей. Игры с "Ростовом" у них, мягко говоря, не складываются. За последние два сезона от дончан они терпели как крупные поражения с четырьмя забитыми голами, так и менее результативные. Эксперты считают, что всему виной эффективная тактика главного тренера южан. Проработав много лет в "Спартаке", у него получается выстраивает стратегию игры, которая парализует атакующие мощности самой популярной команды России.

По мнению футбольных аналитиков, очень важно, в каком состоянии игроки обеих команд вернуться после продолжительной паузы в РПЛ. Например, прямо сейчас сразу пять игроков "Ростова" играют за свои национальные сборные. Пока, к счастью, все они находятся в оптимальной форме, а некоторые даже забивают голы. Примерно в такой же ситуации и москвичи.

Хорен Байрамян. Фото: ФК "Ростов"

В одном можно быть уверенным: "Ростов" будет очень аккуратно играть у своих ворот, грамотно действовать в защите. Судя по последним играм, "желто-синие" могут безошибочно работать на своей половине поля. Вот только обороняться у них получается лучше, чем создавать опасные моменты. 4 апреля болельщики обязательно увидят высокий прессинг хозяев, вынуждающий москвичей выбивать мяч вперед, терять контроль. Нередко, находясь под постоянным давлением, "Спартак" ошибается в простых ситуациях, оголяется центр поля, появляются проблемы в защите.

Основной упор Карпин скорее всего будет сделает на нового нападающего Али Соу. Технический африканец способен сыграть и на втором этаже, и обыграть соперника один в один. Как говорил сам тренер, в матче может принять участие японец Кенто Хащимото, который последние пол года не выходит на поле из-за травмы. Под вопросом Павел Мамаев. Потеря - Максим Осипенко, вывернувший голеностоп в матче против "Ротора".

Нападающий Али Соу. Фото: ФК "Ростов"

Доминик Тедеско, который, к сожалению для болельщиков "Спартака", проводит последний сезон в статусе тренера, также способен построить результативный футбол. Он видит слабые стороны оппонента, грамотно подбирает футболистов. Москвичи хорошо используют опасные моменты, не упускают возможности выбежать в быструю контратаку. Это хорошо было видно в матче против "Краснодара".

Нет сомнений, что в Ростове "красно-белые" будут брать напором и стараться контролировать мяч. Насколько у них это получится, станет ясно во время матча.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

За всю историю РПЛ соперники провели между собой 57 матчей. Преимущество у "Спартака": 33 победы, 13 поражений, 11 ничейных результатов. При этом в 10 последних встречах чаще сильнее оказывался "Ростов": 6 побед, 2 поражения, 2 ничьи.

Известно, что матч пройдет на "Ростов-Арене". Старт намечен на 19:00. На официальном сайте РФС сказано, что встречу рассудит Павлу Кукуян. На VAR - Артем Любимов.

В пресс-службе "Ростова" сообщили, что все билеты на предстоящий матч уже раскуплены. Стадион может заполниться только на 50 процентов. Это значит, что на трибунах будут присутствовать около 20 тысяч болельщиков.

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