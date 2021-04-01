Реванш Карпина и потасовки с ОМОНом: ТОП-5 самых громких игр «Ростов» — «Спартак»

В последней игре подопечные Валерия Карпина обыграли "Спартак". Фото: ФК "Ростов", ФК "Спартак".

4 апреля «Ростов» встретится со «Спартаком» на стадионе «Ростов Арена». Фанаты ждут матч с нетерпением — билеты на него уже раскуплены. В преддверии ожидаемой игры «КП» вспоминает самые яркие и громкие моменты противостояния клубов.

5 МАЯ 2018 — САМЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ

Для Валерия Карпина победа над «Спартаком» — вопрос принципиальный. Четыре года он выступал за клуб и еще шесть — тренировал команду. Уход Карпина породило массу слухов и скандалов. Известной стала фраза Леонида Федуна про Карпина: «Сбитый летчик может говорить все, но он сбитый летчик».

"Ростов" сделал мем с отсылкой на фразу Леонида Федуна. Фото: ФК "Ростов".

Когда Карпин возглавил «Ростов», его первый матч со «Спартаком» стал, пожалуй, самым ожидаемым событием. Правда тренеру «желто-синих» та игра не принесла ничего кроме разочарования. Москвичи обыграли ростовчан со счетом 2:0. Игра получилась не слишком зрелищной — у обоих проблем в то время были кадровые проблемы. Эксперты отмечали, что «желто-синие» с трудом выдерживали прессинг «Спартака» и неуверенно вели себя в атаке.

Первая победная игра для "Ростова" состоялась 30 сентября 2018. Фото: ФК "Ростов".

30 СЕНТЯБРЯ 2018 — РЕВАНШ «РОСТОВА»

Ко второму матчу со «Спартаком» Карпин решил проблемы с защитниками. «Ростов» прослыл «самой грозной командой» в обороне. Москвичи атаковали что есть силы, но ростовчане отражали все удары.

Но вишенкой на торте стал гол Александра Зуева — воспитанника «Спартака», которого арендовал «Ростов». Сразу после года Зуев показал фанатам знаками — «не буду праздновать». «Желто-синие» победили с минимальным отрывом — 0:1.

20 ИЮЛЯ 2019 — ПОСТАСОВКА С ОМОНОМ

Были в истории и матчи, которые запомнились отнюдь не мастерством игроков. В тот день сам матч завершился ничьей — 2:2. Самое интересное началось после игры.

У фанатов «Спартака» завязалась ссора со стюардом. В итоге в конфликт вмешались представители Росгвардии. На кадрах с места происшествия было видно, как омоновцы бьют дубинками людей, которые пытаются скрыться. В итоге несколько фанатов задержали — в отношении них составили протокол по статье «Нарушение правил поведения зрителей при проведении спортивных соревнований».

Стюарды говорят, что во время игры и после некоторые фанаты вели себя агрессивно. Фото ФК "Спартак"

8 ДЕКАБРЯ 2019 — РАЗГРОМ ОТ «СБИТОГО ЛЕТЧИКА»

Этот матч точно войдет в историю противостояния клубов. «Ростов» разгромил сильнейшего соперника в РПЛ со счетом 1:4.

Мячи в том матче забили все бывшие звезды «Ростова» — Бахтиер Зайнутдинов, Алексей Ионов, Дмитрий Чистяков. К слову, сейчас в команде формально числится только Чистяков, а фактически — играет за «Зенит» в аренде.

После матча 8 декабря фанаты ликовали. Фото: twitter.com/evgeniy_nesin

На исход повлияли и усилия ростовчан, и случай. Так, например, был такой интересный эпизод. Элдор Шомуродов пробросил мяч вдоль ворот. Вратарь москвичей не обратил на него внимания, думая, что мяч просто уйдет. В итоге подбежавший к мячу Ионов пробил ворота ростовчан.

1 ФЕВРАЛЯ 2020 — ОТВЕТНЫЙ УДАР ТЕДЕСКО

Матч был полон интриг. И дело не только в том, что двумя месяцами ранее «Ростов» буквально разгромил москвичей. «Спартак» вернулся к борьбе после первых сборов с Тедеско.

Команды сразу задали игре высокий темп. «Спартак» серьезно прессинговал, порой переходя к довольно грубой игре. «Ростов» не был особо успешен ни в контратаках, ни в позиционном нападении. Счет составил 2:1 в пользу «Спартака». Звездой стал Резиуан Мирзов — не просто начал забивать, а оформил дубль.

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