«Я самурай!»: Кенто Хасимото на русском обратился к болельщикам "Ростова"

Кенто Хасимото. ФОТО: ФК "Ростов"

Игрок ФК «Ростов» Кенто Хасимото накануне опубликовал видеозапись, адресованную всем, кто за него болеет и переживает. Многие фанаты задавались вопросом, почему футболист из Японии перестал появляться на поле. Как выяснилось, это связанно с проблемами со здоровьем.

На ломаном русском он попытался рассказать о травме. С необычным азиатским акцентом Кенто признался, что не сможет выйти на поле в ближайшее время. Повреждение он получил во время матча на выезде против "Рубина". Что именно болит у парня неизвестно, но, судя по всему, травма серьезная.

- Сначала я расстраивался, но сейчас у меня все хорошо. Тренеры и игроки очень помогают мне. Всем спасибо за поддержку. Я самурай! – подытожил Кенто Хасимото.

Он отметил, что вернется еще более сильным футболистом, чем раньше. Главный тренер ростовчан Валерий Карпин ранее говорил, что Кенто не сможет выйти на поле до конца этого года. Он пропустит один из главных матчей декабря – домашнее противостояние против ЦСКА. Матч состоится уже в этот четверг, 17 декабря.

Между тем, пытается оправиться от травмы еще один значимый игрок «Ростова» - Павел Мамаев. Пару дней назад ему сделали операцию на ноге.

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