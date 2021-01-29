В бой идут новички: каким составом ФК "Ростов" выйдет во второй части чемпионата

Главный тренер ФК "Ростов" Валерий Карпин. Фото: ФК "Ростов"

Вот и закончилась первая часть сбора футбольного клуба "Ростов" в солнечной Испании. Сегодня, 29 января, команда ушла на короткие выходные. Три дня на отдых, а после игроков ждут еще две недели упорных тренировок. Товарищеские матчи, в время которых главный тренер Валерий Карпин экспериментировал с вариантами состава, позволяют судить о том, кто выйдет на поле после возобновления чемпионата.

Последний товарищеский матч на испанских сборах закончился со счетом 3:1 в пользу наших игроков. Ростовчане обыграли местный клуб "Морбелья". За все время на сборах наши футболисты провели три спарринговые встречи с европейскими клубами, во всех матчах победили.

ТУГАРЕВ - В ОБОЙМЕ

На каждый матч главный тренер Валерий Карпин выпускал разных игроков. Больше игрового времени досталось новичкам, многие из которых являются воспитанниками ростовской академии. В товарищеских встречах результативными действиями отличился 18-летний нападающий Роман Тугарев. Он уже выходил на поле в осенней части чемпионата России. Вместе с ним появлялся на поле в Испании и 17-летний Артур Сохиев, который также действует в атаке.

Роман Тугарев. Фото: ФК "Ростов"

Артур Сохиев. Фото: ФК "Ростов"

На сборах как настоящий профессионал заиграл 22-летний Николай Поярков, которому футбольные аналитики сулят большое будущее в высшей лиге. В каждом матче он действовал на фланге и тащил мяч в штрафную зону соперника.

Нельзя не сказать о 17-летнем Андрее Ланговиче. Воспитанник клуба надежно играет в центре поля, каждый раз безошибочно развивая атаки "Ростова".

Николай Поярков. Фото: ФК "Ростов"

Андрей Лангович. Фото: ФК "Ростов"

Кроме того, на сборах за донской клуб впервые выступил Георгий Махатадзе. Ранее он играл в составе "Казанки" первенства ПФЛ. На воротах также появился новый голкипер - Максим Рудаков. Парень перешел в "Ростов" из питерского "Зенита".

Есть вероятность, что в основном составе "Ростова" в весенней части российского чемпионата мы увидим именно этих игроков. Валерий Карпин и президент клуба Арташес Арутюнянц не раз говорили о стремлении подтянуть в "Ростов" воспитанников клуба и молодежь из других команд. На прошедших сборах мы увидели подтверждение этих слов.

УВИДИМ СПЛАВ НОВИЧКОВ И ОПЫТНЫХ ИГРОКОВ

Не остались в стороне и опытные игроки: Роман Еременко, вернувшийся после травмы Кенто Хашимото, Маттис Норман, Хорен Байрамян, Понтус Алмквист, Гигович, Алеесами и Алексей Козлов. Все показали хороший уровень футбола. К сожалению, пока мы не увидели в действии знаменитого Павла Мамаева. Только сейчас он стал выходить на газон после длительного восстановления от травмы. Есть определенная уверенность, что мы увидим его во второй части испанских сборов.

Понтус Алкмквист. Фото: ФК "Ростов"

При просмотре товарищеских матчей бросается в глаза, насколько новички эффективно вписались в игру со старожилами. Например, на правом фланге хорошо выглядит связка Байрамяна, Пояркова и Еременко. Игроки разыгрывают комбинации, выходят из под прессинга, ведут команду вперед, в стеночку обыгрывая соперников.

Чемпионат Премьер-Лиги, напомним, возобновиться с 18 февраля. В феврале и марте "Ростов" встретится с "Зенитом", "Сочи", "Химками".

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