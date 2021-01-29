"Полюбила с первого дня знакомства": жена футболиста Дмитрия Тарасова эмоционально поздравила подругу

Анастасия Костенко поздравила с Днем рождения близкую подругу. Фото: официальный аккаунт Анастасии Костенко в "Инстаграм"

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова, мама двоих очаровательных дочек, модель из Ростовской области активно ведет свой блог в «Инстаграме».

Накануне Анастасия Костенко выложила снимок со свой подругой. В руках у девушек - огромные букеты красных и белых роз.

Из текста под фотографией становится ясно, что кадр был сделан не случайно. У подруги Анастасии Костенко – День рождения. И модель через свой блог поздравила приятельницу с праздником.

- Сегодня День рождения у моей любимой Регины. Я ее полюбила с первого дня знакомства. Моя красивая и жгучая брюнетка, будь счастливой, как никогда прежде! Здоровья крепкого тебе и близким, любви неисчерпаемой. Я всегда рядом, в любое время дня и ночи! Очень скучаю по тебе и обожаю, - написала Анастасия Костенко.

Пост собрал множество лайков и комментариев. Подписчики и подписчицы Анастасии сошлись во мнении, что обе девушки прекрасны.

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