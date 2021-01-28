Анастасия Костенко высказала негодование после удаления поста в Инстаграме

Анастасия Костенко обиделась на Инстаграм. Фото: аккаунт Анастасии Костенко в Инстаграм

Ростовская модель Анастасия Костенко пожаловалась на разработчиков социальной сети Инстаграм.

На днях девушка в сториз захотела провести конкурс. Участникам надо было лишь угадать что девушка сделала впервые в своей жизни. Но этот контент был заблокирован разработчиками соцсети. Когда Анастасия попыталась выяснить, в чем дело, то ей сообщили, что ее розыгрыш является спамом.

- Инстаграм окончательно спятил. Несмотря на активную борьбу с нашим конкурсом, мы его продолжаем, - высказалась по поводу произошедшего Костенко.

Девушка отметила, что на ее вопрос к тому времени ответило уже очень большое количество человек. Но правильный ответ был всего у двоих. Оказалось, что девушка никогда ранее не ездила верхом на лошади.

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