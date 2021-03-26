Пример для взрослых: игрок "Ростова" помог молодежной сборной крупно обыграть Исландию

21-летний игрок "Ростова" Данил Глебов. Фото: ФК "Ростов"

Накануне состоялся матч между молодежными сборными России и Исландии. В нем принимали участие юные футболисты из разных отечественных клубов. Опорную зону защищал 21-летний игрок ФК "Ростов" Данил Глебов. Матч закончился уверенной победой россиян.

Встреча состоялась в рамках молодежного чемпионата Европы. На поле встретились лучшие футболисты из двух стран. Еще в первом тайме россияне по счету оторвались от соперника.

К концу первого тайма они вели 3:0. Первый забил Федор Чалов с пенальти, второй - Наир Тикнизян, а третий - Арсен Захарян. Четвертый залетел в ворота викингов в начале второго отрезка. Денис Макаров самостоятельно протащил мяч в штрафную, обыграл несколько соперников и точно пробил в дальний угол.

К сожалению, на ноль сыграть не получилось. Исландцы реализовали первый же удар в створ. Игрок "Ростова" Данил Глебов потерял мяч, Захарян не заблокировал подачу, не разобрались защитники.

Отметим, что вчера, 25 марта, за армянскую сборную сыграл еще один игрок "Ростова" - Хорен Байрамян. Его команда обыграла Лихтенштейн со счетом 1:0 в первом матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу. Байрамян вышел на поле в стартовом составе и сыграл 75 минут.

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