Козыри Карпина: домашняя игра "Ростова" против "Спартака" станет витриной южного стиля

Хащимото в матче первого круга против "Спартака". Фото: ФК "Ростов"

4 апреля состоится долгожданная игра двух принципиальных соперников - "Ростова" и "Спартака". Статистика их противостояний говорит в пользу донской команды. В шести последних матчах со "Спартаком" "желто-синие" оказались сильнее четыре раза, единожды игра заканчивалась ничейным результатом. Игра первого круга закончилась с минимальным преимуществом южан. Многие сходятся во мнении, что Карпин берет вверх, благодаря тактике, видит слабые места москвичей и бьет в незащищенные точки.

Однако в последнее время "Спартак" показывает впечатляющую игру. У команды три победы подряд, причем очень крупные. Сначала они переехали "Краснодар", затем расправились с "Динамо" и "Уралом". На очереди "Ростов", который стоит особняком среди всех остальных. Донская команда, уже традиционно, наравне играет с топ-клубами, что предвещает нервную встречу на "Ростов-Арене".

Стоит сказать, что сейчас "Спартак" находится в своей лучшей форме. Недавно состав усилил легендарный Промес, результативную игру показывает Соболев, Ларссон, Мозес. Клуб борется за первое место в РПЛ, хоть и отстает от лидера из Санкт-Петербурга на четыре очка.

Главный тренер ростовчан Валерий Карпин. Фото: ФК "Ростов"

А ЧТО "РОСТОВ"?

Для главного тренера Валерия Карпина сложные времена никогда не заканчиваются. Период, когда можно сказать, что в бой идет самый сильный состав, припомнить сложно. Всегда есть проблемы с кадрами. В этом сезоне команда полностью обновилась, появилось много молодежи, которые только сейчас стали показывать результативный футбол.

Состав, по разным причинам, существенно ослаб без опытных игроков: травмы получили Павел Мамаев, Матиас Норманн, центральный защитник Максим Осипенко, неожиданно ушел Роман Еременко, медленно восстанавливается японец Кенто Хащимото.

По словам Карпина, тренерский штаб надеется, что в матче со "Спартаком", как минимум, Норманн и Хащимото появятся на поле. Это может стать решающим фактором, так как первый считается одним из лучших опорных игроков в российском чемпионате. Именно этого не хватает "Ростову". Через него начинаются атаки, он видят и чувствует, как сделать передачу. Тем более в команде появился классический нападающий Али Соу - быстрый и техничный футболист с высокой интенсивностью, способный сыграть на втором этаже.

Хащимото же, если будет в хороших физических кондициях, усилит центральную зону, будет помогать в защите и поддерживать нападение. Его активность на поле уже не раз приносила пользу южанам, когда японец забивал голы, оказываясь в нужное время в нужном месте.

Алквист и Норманн. Фото: ФК "Ростов"

"ЭТО БУДЕТ СЛОЖНЫЙ МАТЧ"

Одержать верх над объективно более сильным соперником Карпину, как обычно, поможет собственная тактика: забросы во вратарскую, сильнейший прессинг, как в игре первого круга, и высокая интенсивность. Без Осипенко появится дыра в защите, которую может закрыть Хайтан Алесами.

В любом случае нас ждет зрелищный и красивый футбол. "Спартаку" надо восстанавливать репутацию, а "Ростову" радовать болельщиков на собственном поле и добывать "золотые" очки в борьбе за еврокубки. На тему предстоящей битвы высказался один из молодых полузащитников "желто-синих" Армин Гигович.

- Конечно, это будет сложный матч. Он очень важен для нас, нам нужны три очка. Мы играем дома, и нам очень понадобится поддержка болельщиков. Что касается «Спартака», то выделю Джордана Ларссона. Это хороший игрок с отличными качествами. Но это никак не должно нас останавливать. Настрой самый высокий, - отметил 18-летний футболист.

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