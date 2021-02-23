Полузащитник Роман Еременко прокомментировал уход из «Ростова»

Роман Еременко пожал руку президенту ФК «Ростов» Арташесу Арутюнянцу. Фото: пресс-служба "ФК Ростов"

Руководство футбольного клуба «Ростов» прекратило сотрудничество с 33-летним полузащитником Романом Еременко. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба желто-синих во вторник, 23 февраля.

- Инициатива поступила от самого футболиста из-за семейных обстоятельств. Вскоре он возвращается в Финляндию, - рассказали в ФК «Ростов».

В составе главного донского клуба игрок выступал в течение почти двух лет. За это время он провел 47 матчей, забил десять голов и выполнил пять результативных передач.

- Решение не является спонтанным. Я очень благодарен клубу за понимание. Для меня семья превыше всего. Хочу пожелать «Ростову» удачи во всем, - сказал представителям ФК «Ростов» полузащитник Роман Еременко.

Президент футбольного клуба Арташес Арутюнянц поблагодарил футболиста за проделанную работу и пожал ему руку.

- Двери нашего клуба всегда открыты для Ромы, и он навсегда останется неотъемлемой частицей нашего команды, - высказался Арташес Арутюнянц.

В последний раз в составе «Ростова» футболист выходил на поле в матче против «Ахмата».

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