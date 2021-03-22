Вредные привычки, конфликт с Зиданом и искусственная грудь: Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин удивил болельщиков

52-летний Валерий Карпин. Фото: соц. сети, инстаграм-аккаунт героя публикации.

Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин впервые вышел в эфир в инстаграм и ответил на вопросы болельщиков. Провести онлайн встречу с фанатами и подписчиками его уговорила супруга Дарья. В ходе разговора Карпин признался, что у него есть вредные привычки, от которых он не может избавиться. Также осветил планы на предстоящие матчи и рассказал последние новости о травмированных игроках.

"ЗА МАМАЕВЫМ НАБЛЮДАЕМ"

Многие вопросы касались того, как проходит восстановление Павла Мамаева, японца Кенто Хащимото, а также защитника Осипенко. По словам тренера, некоторые смогут выйти на поле уже в ближайшее время.

- Надеемся, что Хащимото сыграет уже в матче против "Спартака". За Мамаевым наблюдаем. Есть вероятность, что восстановится до конца чемпионата. Осипенко в игре против "Ротора" получил травму, подвернул голеностоп, - рассказал Карпин.

- Отдельно про Али Соу. Адаптация проходит даже слишком хорошо и быстро. Наверное, сказывается, что он играл в Болгарии, поэтому ему просто в России. На данный момент меня устраивает, как играет Соу.

Валерий Карпин в отпуске в Дубае. Фото: соц. сети, инстаграм-аккаунт героя публикации.

"МОЛОДЫЕ ИГРОКИ - РИСК"

Многих болельщиков интересовало, почему за последние полгода команда так сильно омолодилась. Многие замечают, что некоторым игрокам не хватает мастерства, из-за чего страдает результативность.

- Молодые игроки - это, конечно, риск, но оправданный. Кроме того, есть перспектива для их роста, - сказал тренер ростовчан.

Для большинства людей стало откровением, что Валерий Георгиевич курит. При этом он постоянно занимается спортом, тренируется вместе с командой.

- В день могу выкурить до 15 сигарет, если выпью, то и пачку могу. Спрашивают про Зидана... Да, я с ним не только на поле толкался, но и пиво в баре пил, - признался Карпин.

"НА ПЕНСИИ УЕДУ В РОДНУЮ НАРВУ"

Тренер считает Ростов-на-Дону одним из самых комфортных для себя городов не только в России, но и во всем мире. Он вспомнил, что, когда жил в Москве, испытывал дискомфорт от постоянных пробок, чего нельзя сказать о донской столице.

- В Ростове мне нравится все, и кухня в том числе. Навсегда здесь, наверное не останусь. На пенсии уеду в родную Нарву. Там семья, родственники. А вообще в Ростове проблема с парковками. Люди оставляют машины, где придется. Из-за этого и возникает большинство пробок, - говорит Карпин.

Контракт с "Ростовом" Карпин подписал до 2024 года. Фото: ФК "Ростов"

"ГРУДЬ СУПРУГИ"

Некоторые только во время прямого эфира узнали, что у его супруги Дарьи искусственная грудь. Она сказала, что считает нормальным обращаться к хирургам, если у тебя уже есть дети. С ней согласился и Валерий Георгиевич.

В завершении импровизированной пресс-коференции Карпин признался, когда намерен покончить с профессией тренера и уйти из футбола. По его словам, контракт с "Ростовом" у него подписан до 2024 года. Что будет потом, он не знает. Однако уже сейчас испытывает усталость и перенапряжение от работы.

Отметим, что сейчас Карпин вместе с супругой находится в коротком отпуске в Дубае. Он улетел на время перерыва в чемпионате РПЛ. В течение двух недель пять игроков основного состава донского клуба отправятся играть за свои национальные сборные. Матчи российского первенства возобновятся только через две недели. 4 апреля "Ростов" на своем стадионе примет московский "Спартак". Игра первого круга закончилась уверенной победой дончан.

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