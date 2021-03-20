Главный тренер ФК «Ростов» впервые за пять лет посетил спортзал с женой

Супруги Карпины вместе отдыхают в Дубаи. Фото: официальный аккаунт Дарьи Карпиной в "Инстаграме"

Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин субботний день уделил тренировке, и вовсе не с футболистами. Валерий Карпина вместе с супругой, Дарьей Карпиной, посетил спортзал.

Как сообщила женщина своим подписчикам в «Инстаграме», этот совместный поход в тренажерку – первый за пять лет. И это связано с тяжелым рабочим графиком Валерия Карпина.

При этом Дарья отметила, что совместным спортом она с мужем занялась не в Ростове, а в Дубае. Отметим, что супруги - в отличной спортивной форме. Судя по всему, Дарья берет пример с мужа, уделяя много времени спорту.

Кстати, там же сейчас отдыхает и Виктория Лопырева. Модель отправилась туда вместе с сыном. Девушка гуляла с ребенком по паркам и каталась на каруселях.

А другая ростовская знаменитость, Татьяна Котова, отдыхает сейчас на Мальдивских островах.Девушка катается там на квадроцикле, загорает и много плавает.

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Дарья Карпина опубликовала пост в «Инстаграм» (подробнее)

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