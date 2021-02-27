«С боевой ничьей»: жена тренера Валерия Карпина порадовалась результатам игры с «Зенитом»

Дарья Карпина поздравила игроков после матча. Фото: официальный аккаунт Дарьи Карпиной в "Инстаграм"

В Санкт-Петербурге прошел матч 20 тура РПЛ. На арене встретились ФК «Зенит» и ФК «Ростов». Итог матча – 2:2. После матча Дарья Карпина, супруга главного тренера ФК «Ростов» опубликовала в своем блоге в «Инстаграм» поздравление команде.

- С боевои ничьеи , желто-синяя семья! А как поддерживали наши болельщики! Как было хорошо вас слышно, - написала Дарья.

Отметим, что игру уже прокомментировал и Валерий Карпин. Он достойно оценил нашу команду и отметил, что спортсмены держались до конца.

- Первой половиной игры доволен, за исключением отрезка, где мы не владели мячом, практически не выходили из своей штрафной. Нужно учитывать, что во втором тайме у нас было на одного игрока меньше, совсем другой футбол. Ребят могу поздравить, поблагодарить. Они не опустили руки, бились до конца, - высказался Валерий Карпин.

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