Что произошло после матча Ростов – Зенит

Желто-синие показали хорошую игру. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

Рассказываем о том, что произошло после матча ФК «Ростов» - ФК «Зенит», который прошел 27 февраля 2021 года. Состязание проходило на арене в Санк-Петербурге.

Начало первого тайма было «богато» на желтые карточки. Их выдали сразу трем игрокам.

Но в конце все же удалось открыть счет. Наша команда отлично сыграла. Гол в ворота питерцев забил Али Соу.

Второй тайм принес удачу соперникам. Мы пропустили гол. Мяч отлетел в ворота от ноги Пояркова, и счет сравнялся. А затем, буквально через пару минут, нашей команде вновь забили гол. И счет стал 2:1 в пользу ФК "Зенит". Но потом Али Соу оформляет дубль, "Ростов" отыгрывается в меньшинстве, 2:2!

Несмотря на то, что нашим не удалось вырвать победу, болельщики поддержали желто-синих. Так, в соцсетях ФК "Ростов" были такие комментарии: "Ростов, вперед!", ""УРРА! Красавы", "Мы в вас верили". А вот о соперниках наши болельщики отзывались крайне недружелюбно и, порой, даже оскорбительно.

По мнению болельщиков, лучшим игроком в этом матче был Али Соу. Его назвали звездой и гением.

Однако официально лучшим игроком матча "Ростов"- "Зенит" признали Сергея Песьякова.

Пока наши болельщики радуются и празднуют "почти победу", фанаты "Зенита" негодуют. По всей видимости, для них "ничья" - синоним проигрыша.

- Семак, уйди сам, будь мужиком. Проиграть без шансов "Арсеналу" и скатать в большинстве с Ростовом - это финиш, - написал один из подписчиков группы "Зенита" в социальных сетях.

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