Пять игроков "Ростова" вызваны в национальные сборные

Они примут участие в отборочных матчах чемпионата мира по футболу. Фото: ФК "Ростов"

Пять игроков ФК "Ростов" будут играть за свои национальные сборные. В списке стран есть Армения, Белоруссия, Босния и Герцеговина, Норвегия и, конечно, Россия. Об этом сообщили на официальной странице донского клуба в социальных сетях.

Так молодой полузащитник ростовчан Данил Глебов выступит за молодежную сборную России и примет участие в предстоящем чемпионате Европы. Ему предстоит выйти на поле против сборной Исландии, Франции и Дании. Последний матч назначен на 31 марта.

Хорен Байрамян сыграет за Армению. 29-летний полузащитник вызван на матчи против Лихтенштейна, Исландии и Румынии.

Один из самых талантливых молодых защитников "Ростова" Деннис Хаджикадунич отправится в родную Боснию и Герцеговину на матчи отборочного турнира чемпионата мира по футболу. Он выйдет на поле против Финляндии и Франции.

Также его команде предстоит показать себя в товарищеском матче против сборной Коста-Рики.

Александр Павловец, который в последнее время не появляется в стартовом составе ростовчан, сыграет товарищеский матч за сборную Белоруссии против Гондураса. После этого намечены матчи с Эстонией и Бельгией.

Наконец новая звезда дончан Хайтам Алеесами сыграет за сборную Норвегии. Защитник вместе с командой встретится с Гибралтаром, Турцией и Черногорией.