Футболист "Ростова" Павел Мамаев перенес операцию

Павел Мамаев сделал селфи после операции. Фото: Instagram Алана Мамаева

Горячо любимый фанатами ФК "Ростов" 32-летний футболист Павел Мамаев перенес сложную операцию. О хирургическом вмешательстве сообщила его супруга Алана в своем профиле в Instagram.

Брюнетка рассказала, что операция прошла успешно и в срок. Врачи прооперировали полузащитнику ногу. Ему восстановили связки после разрыва ахиллова сухожилия.

В последний раз на поле в составе "Ростова" Павел Мамаев выходил в мачте против "Динамо" в конце ноября. Позже стало известно о том, что игрок не выйдет на поле до конца года. Перерыв вызван травмой, которую получил футболист. В сезоне 2020/2021 года он провел за "Ростов" 9 матчей в РПЛ, забив два гола и отдал одну результативную передачу своему товарищу по команде.

Болельщики "Ростова" поддержали Алану Мамаеву и пожелали ее мужу скорейшего выздоровления.

Врачи пока не могут однозначно сказать, когда именно футболист вернется в строй.

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