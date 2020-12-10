Заслуги тренера "Ростова" Карпина отметил благодарностью губернатор Василий Голубев

Награждение прошло с соблюдением антикоронавирусных мер. Фото: правительство Ростовской области

В четверг, 10 декабря, в Ростовском общественном собрании в торжественной обстановке губернатор донского региона вручил благодарность главному тренеру ФК "Ростов". Таким образом Василий Голубев отметил заслуги Валерия Карпина перед регионом.

Почти три года подряд Валерий Карпин руководит донским клубом. Под его началом желто-синим удалось добиться хороших результатов. В рейтинге российской Премьер-Лиги в этом сезоне ФК "Ростов" пока занимает пятое место по очкам. Но у футболистов еще есть все шансы отыграться и пробиться в лидеры. Сейчас от первого места донскую команду отделяют всего шесть очков. Ростовский клуб пока уступает "Зениту", "Спартаку", ЦСКА и "Динамо".

Сейчас главный тренер "Ростова" Валерий Карпин продолжает усиливать команду. В составе клуба выступают сильнейшие игроки международного уровня. Этой осенью восемь игроков «Ростова» были вызваны в сборные своих стран.

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