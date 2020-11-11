Восемь игроков «Ростова» вызваны в сборные своих стран

Игроки поедут защищать честь своих стран в товарищеских матчах. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

Футболисты главного ростовского клуба донского региона получили приглашения в сборные своих стран. Девять игроков клуба вскоре разъедутся для участия в матчах.

Сборная Японии отправила письмо Кенто Хашимото. Футболист отправится в страну восходящего солнца на товарищеские матчи против Панамы и Мексики.

Главную команду Белоруссии для подготовки к товарищескому матчу против Румынии, а также к двум матчам Лиги наций УЕФА против команд Литвы и Албании поедет защищать Александр Павловец.

Норвежский игрок "Ростова" Хайтам Алеесами вызван в расположение своей сборной на товарищеский матч против Израиля и два матча Лиги наций УЕФА против Румынии и Австрии.

В сборную Боснии и Герцеговины поедет играть Деннис Хаджикадунич. Футболист выступит в товарищеском матче против Ирана и в двух встречах в рамках Лиги наций УЕФА. 15 ноября Босния и Герцеговина сыграет с Нидерландами, 18 ноября с Италией.

В молодежные сборные России и других стран также пригласили игроков. Данил Глебов отправится в распоряжении национальной сборной РФ для участия в двух товарищеских матча против Венгрии и Словении.

Понтус Алмквист и Армин Гигович вызваны в Швецию в матчи квалификации Чемпионата Европы среди молодежи. 13 ноября Швеция сыграет с Арменией, 18 ноября с Италией.

Футболиста Давида Тошевски пригласили в молодежную сборную Северной Македонии, которая сыграет в рамках квалификационного раунда Чемпионата Европы среди молодежи с Израилем 12 ноября и Черногорией 17 ноября.

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