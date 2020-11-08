Что произошло в "Ростове" после матча против ЦСКА

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

В воскресенье, 8 ноября, ФК "Ростов" сыграл на выезде с московским ЦСКА. Желто-синие уступили армейцам со счетом 2:0.

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин результатом матча 14 тура чемпионата России по футболу РПЛ оказался недоволен.

- Игру тоже оценю, как не самую лучшую, мягко говоря, слишком много позволяли. Разбил бы этот матч на несколько фаз: начали первый тайм неплохо, потом концовку провалили, начали второй тайм неплохо, заработали пенальти, «подразвалились» после пенальти. Пенальти - переломный момент был, прежде всего - в головах. Наверное, перестали выполнять установку. В первом тайме тоже, мысли у меня есть из-за чего это происходит. Будем работать, - сказал он.

После матча болельщики принялись обсуждать ситуацию с травмой бывшего игрока "Ростова" 22-летнего футболиста ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова. Во время опасного момента спортсмена случайно ударили коленом об голову. Армейца унесли с поля на носилках еще в первом тайме. В соцсетях люди сочувствовали парню и желали скорейшего выздоровления.

Значимым событием матча стало появление на поле 24-летнего футболиста Александра Павловца, который ранее выступал в Белорусси за сборную. Болельщики поддержали спортсмена в интернет-сети и написали множество добрых комментариев в его адрес: "Добро пожаловать!", "С дебютом!", "Удачи, Саша!".

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