Футболист Александр Павловец впервые вышел на поле в составе ФК "Ростов"

Футболист "Ростова". Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

В воскресенье, 8 ноября, в матче 14 тура чемпионата России по футболу РПЛФК "Ростов" встретился с ЦСКА в Москве на стадионе "ВЭБ Арена". Впервые в составе донского клуба на поле вышел 24-летний футболист Александр Павловец.

Экс-защитник сборной Белоруссии Александр Павловец в октябре подписал трудовой договор с дончанами. Футболист стал играть в составе желто-синих сразу после окончания контракта с клубом "Динамо-Брест".

О новом игроке "Ростова" 24-летнем Александре Бресте известно, что он начал карьеру в БАТЭ, откуда перешел в «Торпедо-БелАЗ». Защитник является игроком национальной сборной Белоруссии. В 2019 году футболист выступал за брестское «Динамо», с которым стал чемпионом Белоруссии.

Напомним, вратарь ФК "Ростов" стал одним из лучших в РПЛ. К таком заключению пришли аналитики РПЛ и опубликовали топ-5 вратарей на официальных страницах в социальных сетях.