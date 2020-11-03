Вратарь ФК "Ростов" стал одним из лучших в РПЛ

32-летний Сергей Песьяков. Фото: ФК "Ростов"

Голкипер ФК "Ростов" Сергей Песьяков стал одним из лучших вратарей в российской чемпионате по футболу этого сезона. К таком заключению пришли аналитики РПЛ и опубликовали топ-5 вратарей на официальных страницах в социальных сетях.

Рейтинг составлялся по количеству сухих матчей в чемпионате по итогу всех 13 туров. Первым стал голкипер "Локомотива" Гелерме, вторая строчка досталась Антону Шунину из "Динамо", на третьем месте - Михаил Кержаков из "Зенита". Четвертым выбрали Игоря Акинфеева из "ЦСКА".

Голкипер "Ростова", 32-летний Сергей Песьяков стал пятым среди всех вратарей российских команд. Сколько именно он провел "сухих" матчей не уточняется. Отметим, что Песьяков выступает за донкой клуб с 2017 года. Важно сказать, что многие ставят под сомнения объективность такой выборки. Дело в том, что исход матча и количество пропущенных голов зависит не только от вратаря, но и от защитников.

Между тем, последний матч "Ростова" против "Спартака", прошедший в Москве, закончился победой южных гостей. Желто-синие обыграли "красно-белых" со счетом 0:1.