"Ростов" - очень эмоциональная команда": тренер "Рубина" Леонид Слуцкий – о предстоящем матче

Леонид Слуцкий. Фото: ФК "Рубин"

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий за день до матча 25-го тура против "Ростова" высказался о команде "Ростов". По его словам, "желто-синие" - очень сильные соперники, несмотря на все кадровые перестановки, которые произошли в клубе осенью. Игра будет сложной, и биться придется буквально за 6 очков, - приведены слова тренера на официальной странице казанского клуба.

- Несмотря на то, что «Ростов» - новая команда, даже по сравнению с полугодовой давностью, тем не менее, они очень быстро и относительно безболезненно смогли провести большую смену, и по-прежнему это очень сильная команда, - отметил Слуцкий. - Особенно дома, потому что команда еще и эмоциональная, куражная - представляет очень серьезную силу.

Он добавил, что от результата игры 10 апреля будет зависеть исход и последующих игр. Тренер "Рубина" имел ввиду, что соперники постараются добыть победу любой ценой, чтобы обеспечить себе успешное движение по таблице РПЛ до конца чемпионата. Кроме того, "Ростов" на данный момент отстает от "Рубина" на 3 очка. В случае победы гостей отрыв увеличится вдвое.

Наставник казанцев высказался и о кадровых проблемах в своей команде. По его словам, полузащитник Костюков получил травму в матче против "Сочи", и пока неизвестно сможет ли он принять участие в игре с "Ростовом".

- Ин Бом вернулся в общую группу, но после такой паузы мы должны понять, какое количество игрового времени он сможет получить, - добавил Леонид Слуцкий.

Валерий Карпин в свою очередь пока никак не высказывался о сопернике. Старт игры намечен на 19:00. Матч пройдет на главном стадионе Дона - "Ростов-Арене". Региональные власти увеличили допустимую заполняемость трибун до 75%. Так на последнем домашнем матче против "Спартака" поддержать "желто-синих" пришли более 30 тысяч человек. Аншлаг ожидается и в субботу.

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