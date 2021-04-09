Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал, планирует ли вернутся в "Спартак"

Валерий Карпин. Фото: ФК "Ростов"

Главный тренер ФК "Ростов" Валерий Карпин рассказал журналистам, планирует ли он вернутся в должность наставника московской команды "Спартак".

Стоит сказать, что у Валерия Георгиевича очень часто спрашивают о возобновлении работы в одном из главных клубов России. Неудивительно, ведь он проработал там в качестве тренера пять лет - с 2009 по 2014 год. Карпин также был генеральным директором "Спартака".

У него сложились сложные отношения с владельцем клуба Леонидом Федуном, который даже называл его сбитым летчиком. Так или иначе, но игроки команды поддерживали Карпина, что заставляло руководство вновь и вновь доверять ему работу в клубе.

В последние годы он прочно обосновался в Ростове-на-Дону и даже сделал местную прописку.

- У меня контракт с "Ростовом" до 2024 года и все помыслы только о нем. Повторюсь - о возвращении в "Спартак" никаких мыслей нет, - сказал тренер "желто-синих" в интервью газете "Спорт-Экспресс". - Журналисты постоянно спрашивают, но почему-то никто не верит, что я об этом не думаю.

Напомним, Карпин стал тренировать "Ростов" в 2017 году. В 2020 году ему удалось вывести команду на пятую строчку РПЛ и получить пропуск в еврокубки, которые "растворились" в первой же игре против израильского "Маккаби Хайфа".

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