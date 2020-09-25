Дорогие Rolex получит Валерий Карпин, выигравший спор у своих футболистов

ФК "Ростов" проиграл ФК "Маккаби" Хайфа в первом матче Лиги Европы на своем поле. Фото: ФК "Ростов"

В августе этого года, после завершения чемпионата России по футболу, главный тренер ФК "Ростов" Валерий Карпин рассказал о пари, которое он заключил со своими игроками. Суть такая: несколько футболистов команды были уверены, что они смогут хорошо выступить в матчах Лиги Европы. Однако у наставника "желто-синих" был другой взгляд на предстоящие события. Деталями того спора Карпин поделился в популярной спортивной программе.

Он рассказал, что несколько футболистов заключили с ним денежное паре. Если его команда выйдет в группу Лиги Европы, то главный тренер должен расстаться с крупной суммой денег, которую игроки потратят на часы.

- Я им говорю: никуда не попадете. Вы слабые, - шутя, вспоминал Карпин. - Ивелин Попов предложил приобрести часы в пределах 500 - 600 тысяч рублей. Если выйдем в группу, вы дадите нам эти деньги, мы поделим и купим, но, если не выйдем, то подарим вам хорошие Rolex.

Тогда Карпин задался вопрос: "А зачем ему так много часов?" Ведь в споре участвовало сразу несколько игроков, среди которых Попов, Ионов, Байрамян, Мамаев и другие. На что последовал логичный ответ: "Мы скинемся и купим вам одни, но очень хорошие часы".

Вчера мы своими глазами увидели, что Карпин оказался прав. Футболисты не смогли не просто выйти из группы, но проиграли первый матч Лиги Европы на своем поле. "Маккаби" Хайфа показал хорошую игру. "Ростов" в свою очередь после первого же забитого мяча на 9-ой минуте потерялся на поле. Было абсолютно непонятно, что планирует делать команда со своим преимуществом.

Пока ростовчане вновь и вновь забрасывали в штрафную и теряли мяч, израильтяне напротив показали академический футбол. Когда счет на табло стал 1:2 в пользу израильтян, судья показал красную карточку Глебову и хозяева остались в меньшинстве. Шансов почти не не было, матч закончился с перевесом в один мяч в пользу "Маккаби".

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