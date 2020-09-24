В матче Лиги Европы "Ростов" уступил изрильскому "Маккаби"

"Ростов" в матче Лиги Европы проиграл "Маккаби" Фото: Денис Демков

В третьем квалификационном раунде ФК "Ростов" уступил израильскому клубу "Маккаби".

Стоит отметить, что ростовчане бились достойно. Счет в игре открыл игрок донского клуба Элдор Шомуродов. На девятой минуте матча Матиас Норманн верховой передачей забросил мяч на Шомуродова, а тот в падении ударом в одно касание отправил мяч в сетку ворот соперника. Но гости тоже не уступали и решили быстро отыграться - уже через десять минут мяч оказался в воротах Сергея Песьякова – Рукавица головой замкнул подачу.

- Соперник мог выйти вперёд уже вначале первого тайма: всё тот же Рукавица с мячом оказался на ударной позиции прямо перед воротами, но Песьяков блестяще сыграл и команду выручил, - сообщили в пресс-службе донского клуба.

А на 60-й минуте игры Абу Фани обводящим ударом с линии штрафной забил второй гол в ворота донского клуба. Кроме того, ростовчане остались в меньшинстве на 68-й минуте, после удаления Данила Глебова. После на поле появились свежие Полоз, Хашимото и Тошевски, но к сожалению, сравнять счёт желто-синим так и не удалось.

Матч закончился со счетом 1:2 в пользу гостей.

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Автором первого гола в ворота гостей стал Элдор Шомуродов.

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