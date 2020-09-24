Ростовчане открыли счет в матче с "Маккаби"

Элдор Шомуродов открыл счет в матче с "Маккаби"
Фото: "КП" Архив
В первом матче Лиги Европы между "Ростовом" и "Маккаби", который проходит в настоящее время на "Ростов-Арене" счет открыл игрок донского клуба.
Автором гола в ворота израильских гостей стал Элдор Шомуродов. Он отправил мяч в сетку на девятой минуте игры. Стоит отметить, что игрок не забивал уже давно и сегодня восстал в самый нужный момент.
Голевую передачу на ход Шомуродова через открывшийся "коридор" отдал Матиас Норманн. После этого Элдор, буквально, ворвался в штрафную и в падении одним касание отправил мяч в дальний угол ворот Коэна.
Таким образом счет стал 1:0 в пользу хозяев поля.
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