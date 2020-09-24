ФК "Ростов" - ФК "Маккаби" 24 сентября: прямая онлайн трансляция матча Лиги Европы

Главный тренер ФК "Ростов" Валерий Карпин готовит команду к игре. Фото: ФК "Ростов"

ФК "Ростов" - ФК "Маккаби" 24 сентября: прямая онлайн трансляция матча. Сегодня состоится первый для донской команды футбольный поединок Лиги Европы. Старт в 19:30. Игра состоится на главном стадионе донской столицы "Ростов Арена" и пройдет без зрителей. На трибунах не будет болельщиков по требования УЕФА в связи с пандемией коронавируса.

На данный момент известно, что большинство футбольных аналитиков отдают предпочтение "Ростову". Команда не выходила на поле уже девять суток, так как и игра с "Ротором" не состоялась. За освободившееся время подопечные Валерия Карпина должны еще больше набрать форму, которая и так была в порядке. Состав сбалансирован, ничем не уступает "Маккаби", а даже превосходит его.

У израильтян дела обстоят немного хуже. Они провели уже два матча Лиги Европы, в которых с трудом одолели соперников. Обе игры прошли на домашнем стадионе, но на встречу с "Ростовом" прилетели в гости.

Составы команда пока не определены. Сразу после стартового свистка на нашем сайте будет идти текстовая трансляция матча.

Интересный факт: сегодня наша команда проведет первый матч в Лиге Европы УЕФА спустя 3,5 года. По данным синоптиков вечером в Ростове-на-Дону будет ясная погода, воздух прогреется до 23 градусов тепла.

Скоро станет известно, кто выйдет на поле. Фото: ФК "Ростов"

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