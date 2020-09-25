"Движения не хватало": Валерий Карпин прокомментировал итог матча с "Маккаби"

Валерий Карпин высказался о матче с "Маккаби". Фото: ФК "Ростов"

Результат прошедшего матча с "Маккаби" в рамках Лиги Европы не порадовал главного тренера "Ростова" Валерия Карпина.

Наставник желто-синих посетовал на то, что его подопечным не хватало движения. Кроме того, после удаления Данила Глебова бегать надо было втрое больше. В этот раз Валерий Карпин не стал говорить о том, что игроки устали, по его мнению, игроки "Маккаби" просто заставляли ростовчан много бегать, а игроки не были готовы к такому ходу игры.

- Думаю, движения не хватало. Будем разбираться. В чемпионате России что-то проходит у нас, здесь нет, - был краток Валерий Карпин.

А также тренер желто-синих поделился тем, что игроки "Маккаби" удивили его перед игрой своим расположением на поле. По его словам, противник такую тактику использовал не часто.

- Удивили перед игрой, когда мы увидели, что будут играть в три центральных защитника, ведь до этого они так почти не играли. Но мы все равно к этому готовились, - отметил тренер ростовчан.

Валерий Карпин признался, что чувствует и свою вину за этот проигрыш и очень надеется, что этот исход игры не ударит его подопечных психологически.

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Игра окончилась со счетом 1:2.

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