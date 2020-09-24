"Вы бы играть научились": болельщики донского клуба крайне разочарованы после матча с "Маккаби"

Болельщики разочаровались в игре донского клуба. Фото: соцсети

После проигрыша "Ростова" в матче с "Маккаби" на них обрушился шквал негодования от болельщиков.

Фанаты не стеснялись в выражениях. Они уверяли, что игроки в минувшей игре вообще не прикладывали усилия для того, чтобы выиграть. По их мнению, футболисты просто катали мяч, а команда в целом абсолютно не готова к такому уровню соревнований. Желто-синие нанесли за всю игру всего два удара в створ ворот и это крайне разочаровало болельщиков. Ярые фанаты команды высказались, что совершенно не пожалели, что не попали на матч.

"Мой отец болеет за донской футбол с начала шестидесятых и вот это он в своём пенсионном возрасте сейчас смотрел? Человек пенсионного возраста, близко принимающий к сердцу, вот это вот смотрел, и наверняка, плевался и матерился на весь девятиэтажный дом", "Хорошо хоть люди на трибуне этого не видели", "Поражение Карпина", "Вообще игры нету", "Слов нет, одни эмоции", "Это позор, а не футбол", - высказались болельщики.

Но нашлись и те, кто поддержали команду и писали, что они лучшие, но таких можно по пальцам пересчитать.

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Игра окончилась со счетом 1:2.

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