Тренер ФК "Ростов" Валерий Карпин оценил готовность игроков к матчу Лиги Европы

Тренер ФК "Ростов" Валерий Карпин. Фото: сайт клуба

Главный тренер ФК "Ростов" Валерий Карпин в преддверии матча против "Маккаби" дал небольшое интервью. Он ответил на вопросы о готовности игроков к первой игре Лиги Европы и окунулся в прошлое, вспомнив, как он сам выступал на топовом уровне. Его слова привели на официальном сайте ФК "Ростов".

Самое главное, с чего начал Карпин, казалось готовности команды к матчу. Тренер сказал, что психологические состояние игрок отличное, все в ожидании поскорей выйти на поле. Однако Лига Европы - это новое соревнование для клуба.

Надо отметить, что в прошлом сезоне команда шла в лидерах и претендовала на место в Лиги Чемпионов. Но под конец турнира, из-за коронавируса, все смазалось и клуб занял пятую позицию. Наставник "желто-синих" признался, что в результате осталось небольшое разочарование.

Карпин согласился с тем, что состав "Ростова" сбалансирован, имеется вариативность. На поле игроки могут поддерживать друг друга, есть возможность проводить эффективные замены.

Вспоминая свои выступления в европейских чемпионатах, Карпин признался, что не может вспомнить самый лучший матч на топовом уровне.

- Очень трудно назвать. Когда команда выигрывает – тогда остается в памяти. Свои действия на поле в таких случаях забываются. В моей карьере игрока были разные этапы: и в «Спартаке» и в «Сельте» и в «Реал Сосьедаде» и в «Валенсии». Пожалуй, не могу выделить что-то отдельное, - сказал тренер ростовчан.

Под конец Карпин с улыбкой сказал, что за годы проведенные в Ростове-на-Дону, он уже стал коренным жителем. Город очень нравится его супруге, что она постоянно подчеркивает в социальных сетях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ФК "Ростов" - ФК "Маккаби" 24 сентября: прямая онлайн трансляция матча Лиги Европы

ФК "Ростов" - ФК "Маккаби" 24 сентября прямая онлайн трансляция матча Лиги Европы: составы команд, прогноз букмекеров, ход встречи (подробнее)