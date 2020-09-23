Футбольный матч "Ростов" - "Маккаби" 24 сентября 2020: прогноз на игру от экспертов

Команда активно готовиться к игре. Фото: ФК "Ростов"

Уже завтра, 24 сентября, состоится матч ФК "Ростов" - ФК "Маккаби" Хайфа. Игра пройдет на главном донском стадионе, начало в 19:30. Уже известно, что на матче не будет зрителей по решению высших футбольных ведомств. Однако остается вопрос, кто окажется фаворитом встречи и чего ждать от игры с одним из лучших израильских клубом.

Для начала важно проанализировать общее состояние команд. У хозяев было очень много времени для отдыха и подготовке к первому матчу Лиги Европы. Игра с "Ротором" не состоялась, команде присудили техническое поражение. Таким образом, ростовчане не выходили на поле уже девять суток, что дало им время для активных тренировок.

Что касается "Маккаби", то у израильтян весьма насыщенный график. Они провели уже два непростых матча. Для начала в родных стенах разобрались с «Железничаром» (3:1), а затем досталось казахстанскому «Кайрату». Последняя встреча выдалась абсолютно равной, но больше повезло хозяевам (2:1).

Состав "Ростова" ничем не уступает "Маккаби", а скорее даже превосходит его. Дончане ведут атакующий футбол, создают много моментов, но есть проблемы с реализаций. Жёлто-синие в последнее время забивают немного, зато в защите действуют надёжно.

Нет сомнений, что на своем поле они заберут территории и задавят соперника постоянным прессингом. В свою очередь израильтяне вряд ли станут форсировать события и будут караулить контратаки.

Все букмекеры ставят на "Ростов". Средняя коэффициент на победу хозяева - 2.06, ничья - 3.60, победа гостей - 4.05.

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