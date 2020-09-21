Аналитики ставят на "Ростов". Фото: официальные сайты ФК "Ростов" и ФК "Маккаби"

Футбольный матч «Ростов» - «Маккаби» 24 сентября 2020: что мы знаем о сопернике. Уже через несколько дней, 24 сентября, в четверг, ФК "Ростов" примет у себя дома соперника третьего отборочного тура израильского "Маккаби". Матч пройдет на главном стадионе донской столицы, начало в 19:30.

Если вы слышите о сопернике впервые, значит вы только недавно начали интересоваться футболом. Израильская команда стабильно занимает лидирующие позиции в чемпионате своей страны, а в прошлом вообще громила топовые европейские клубы.

"Маккаби" начал свою историю еще в начала прошлого века. Команда базируется в израильском городе Хайфа. Клуб 12 раз становился чемпионом Израиля и шесть раз выигрывал Кубок страны, который является вторым по значимости турниром.

Вначале 2000 года "Маккаби" впервые пробился в Лигу Чемпионов. "Зеленые", так называют израильтян, разгромили английский "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:0. Интересно, что тогда за топовый клуб играл знаменитый Дэвид Бэкхем.

Многие эксперты считают, что матч "Ростова" и "Маккаби" закончится в пользу хозяев. По мнению футбольных аналитиков, состав дончан объективно сильнее, плюс родной стадион и болельщики.

Если подопечные Валерия Карпина обыграют соперника 24 сентября, то встретятся с лучшим в паре «Шкендия» (Северная Македония) – «Тоттенхэм Хотспур» (Англия), игра которых состоится в тот же день.

ФК "Ростов" борется в Лиге Европы по итогам прошедшего чемпионата России. Клуб занял уверенную пятую строчку. Сейчас южане идут на 9-ой позиции.

Напомним, последняя игра с "Ротором" не состоялась, так как некоторые игроки волгоградской команды заболели коронавирусом.