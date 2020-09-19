Семья главного тренера ФК "Ростов" Валерия Карпина поздравила всех ростовчан с Днем города

Наставник донской команды Валерий Карпин. Фото: соц. сети

Главный тренер футбольного клуба "Ростов" поздравил всех ростовчан с Днем города. К теплым словам присоединилась и его супруга Дарья. Они опубликовали фотографии в социальных сетях.

Сегодня, 19 сентября, город отмечает свой 271-й день рождения. Для местных жителей - это особый праздник, день, когда все пропитано общей радостью. В воздухе ощущается дух единения. Отовсюду донесется гимн города - песня "Ростов город, Ростов Дон".

С каждым часов все новые и новые знаменитые личности высказывают свои пожелания в адрес донской столицы и ее жителей. Не остался в стороне и наставник "желто-синих" Валерий Карпин. В социальных сетях он опубликовал забавное фото в праздничном, розовом парике.

- Спасибо огромное всем за ваше гостеприимство и любовь! - оставил запись наставник "желто-синих".

К нему присоединилась и его супруга Дарья. Она написала, что их семья полюбила Ростов сразу, как переехала сюда.

- Спасибо за ваше тепло, гостеприимство и поддержку! Теперь в нашей семье есть ростовчанка Александра. Пустили корни, одним словом! - написала Дарья Карпина.

На официальном сайте клуба появилось поздравления и президента "Ростова" Арташеса Арутюнянца. Он подчеркнул, что жители города - это люди с особым характером. Даже если они находятся далеко от дома, всегда с гордостью признаются, откуда приехали.

Супруга тренера Дарья Карпина с двумя дочками. Фото: соц. сети

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