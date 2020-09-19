День города в Ростове-на-Дону 2020: как отмечает 271-летие донская столица. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

День города в Ростове-на-Дону 2020: как отмечает 271-летие донская столица. Третьи выходные сентября для многих ростовчан - красный день календаря. Праздничные дни, когда тысячи горожан всей семьей отправляются в парки, на набережную или главную площадь города - Театральную, чтобы весело провести время. Там их уже ждут артисты, которые удивляют мастерством - танцуют и поют, устраивают мастер-классы и викторины.

Однако в этом году из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, праздник пройдет иначе. Но главное на любом торжестве - настроение. Мы подскажем, как создать нужное. И собрали для вас самое интересное о празднике.

9:30. С любимым всеми ростовчанами праздником жителей города поздравила председатель Ростовской-на-Дону городской думы Зинаида Неярохина. Она отметила, что сегодня важное событие, несмотря на все вынужденные ограничения.

- Все равно, как и прежде, отмечаем праздник дружно. Ведь Ростов - это большая семья, - написала в социальных сетях Неярохина.

Она также упомянула сильный характер жителей донской столицы. В прошлом веке многие отдали годы, чтобы восстановить разрушенный после двух оккупаций город.

Всех ростовчан в социальных сетях поздравил и глава Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. Он опубликовал захватывающий ролик, в котором показаны вся величественность и масштаб донской столицы. В тексте поста сити менеджер привел несколько занимательных фактов о городе.

Во-первых, по итогам первого полугодия Ростов занял 1 место по объемам построенного жилья среди городов-миллионников. Во-вторых, уверенными темпами идет строительном дорог и реконструкция главных артерий города. Он привел в пример мост на улице Малиновского, возведение которого происходит прямо сейчас.

- Уверен, что Ростов - это город возможностей. Каждый его житель может расчитывать на то, что реализует себя абсолютно в любой сфере, - добавил Алексей Логвиненко.

11:00 В День города в Ростове появился долгожданный пешеходный переход на улице Садовой. Теперь горожане смогут пересекать оживленную дорогу прямо по Соборному. Переулок стал беспрерывным! Красный сигнал для автомобилей загорается при нажатии кнопки. Это сделано, чтобы не создавать транспортных заторов, если пешеходов нет.

Главное на любом правзднике - улыбка и позитив. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

О погоде. Какой она будет сегодня, и стоит ли брать с собой на прогулку теплые вещи. Вот что рассказали синоптики.

На спорте. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этот праздник ростовчанам предлагают отметить праздник по-спортивному. Будут работать некоторые парки. Основное действие развернется в новом парке Левобережный. Праздничная программа там начнется в 10:00.

Ждем вас в парке Левобережном. Фото: Павел КЛОКОВ

Кстати, подарок ко Дню города приготовила для своих читателей и «Комсомолка». Какой? Приходите в парк Левобережный и сами все узнаете. Ждем вас с нетерпением!

Настроение мы создаем себе сами. Фото: Евгения ГУСЕВА

Свою развлекательную программу для горожан приготовили не только парки - на онлайн площадках каждого, будут свои выступления и сюрпризы. Готовы поздравлять любимый город музыканты, певцы, художники, чтецы школ искусств. На сайтах и страниц каждой также весь день будут идти праздничные онлайны.

Красочное шоу в этом году будет онлайн. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Не остались в стороне и библиотекари - знатоки смогут проверить свои знания, а также узнать что-то новое о городе, истории и ее жителях. Приходите.

Праздничные концерты будут обязательно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мы узнали, сколько в этом году потратят на проведение Дня города городские власти. Сумма оказалась гораздо скромнее, чем в прошлые годы. Хотите узнать, почему? А также куда пойдут сэкономленные деньги? Об этом «Комсомолке» рассказала замглавы администрации города Елена Кожухова.

Яна Пилявская и Владимир Афанасенко.Фото: ДАДАЯН Давид.

Свой подарок городу преподнес автор красочного издания о Ростове Владимир Афанасенко. Книга содержит 731 документ с подписями и комментариями, а также красочными фото. Мы узнали подробности.

Красочное шоу - всегда зрелищное событие. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Один из главных вопросов, который волнует горожан, будет ли в этом году красочный фейерверк. Обычно его можно увидеть со всех концов города, но ростовчане знают "секретные" места. До отказа заполняются Театральная площадь и смотровая площадка на улице Седова. Многие наблюдают небесное шоу с набережной или даже с Ворошиловского моста. А как будет в этом году, мы узнали у городских властей.

Артисты готовы к выступлениям. Правда, пока онлайн. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

И немного ностальгии. Хотите вспомнить, как проходил праздник в прошлом году. Были шоу мыльных пузырей, 300 праздничных мероприятий и концерт Басты.