День города в Ростове 2020: будет ли праздничный фейерверк

День города в Ростове 2020. Фото: архив "КП"

День города в Ростове-на-Дону 2020 - особый праздник. Его ждут все жители города. Обычно на торжество выходят тысячи человек. Жители гуляют по центру, поют песни, сидят в кафе и ресторанах. В этом году, из-за пандемии коронавируса, все массовые мероприятия отменены. Власти города позаботились о том, чтобы горожане с интересом провели праздник, поэтому подготовили выставки и экспозиции в парках.

Однако многих все также интересует вопрос о судьбе кульминации Дня города - вечернего салюта. Обычно его можно увидеть со всех концов города, но ростовчане знают "секретные" места. До отказала заполняются Театральная площадь и смотровая площадка на улице Седова. Многие наблюдают небесное шоу с набережной или даже с Ворошиловкого моста.

Однако, как сообщила заместитель главы города по социальным вопросам Елена Кожухова, в этом году праздничного фейерверка не будет. В первую очередь, это связано с отсутствием массовых мероприятий в городе и нежеланием провоцировать граждан собираться в большие группы. Все дело в коронавирусе, который в толпе распространяется с невероятной скоростью.

Елена Кожухова также сообщила, куда направят освободившиеся деньги, которые не потратили на организацию больших концертов и, куда можно будет сходить на День города.

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