День города в Ростове-на-Дону 2020: власти рассказали, как сэкономили на организации праздника

День города в Ростове-на-Дону 2020. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Приближается любимый всеми ростовчанами праздник - День города в Ростове-на-Дону 2020. В этом году донской столице исполняется 271 год. Как правило, каждое третье воскресенье сентября тысячи жителей города собираются в центре и устраивают торжественный ход по главным улицам в сторону Театральной площади. Беззаботные гулянья, посиделки в заполненных до отказа заведениях, хоровое пение "Ростов город" - все это стало уже традицией. Пока не началась пандемия...

Стремительное распространение коронавируса спутало все карты. Власти были вынуждены отказаться от организаций массовых мероприятий в этот день. Сегодня заместитель главы администрации по социальным вопросам Елена Кожухова напомнила, что обычно на праздновании Дня города собиралось огромное количество людей.

- Если вы помните, когда мы проводили концерты на Театральной площади с участием звезды, то приходило до 80 тысяч человек. Таких массовых мероприятий в этом году не планируется, - сказала на пресс-конференции Елена Кожухова.

В ходе пресс-конференций заместитель главы администрации Ростова по социальным вопросам Елена Кожухова ответила на все вопросы. Фото: Дадаян Давид

КУДА НАПРАВЯТ "СВОБОДНЫЕ" ДЕНЬГИ

Возникает закономерный вопрос: куда пойдут деньги, которые не потратят на организацию торжественных мероприятий? Заместитель главы администрации ответила, что они будут перераспределены.

- Средства сняты, возвращены в бюджет города, откуда будут распределены на другие цели. Всего на празднования Дня города в этом году потрачено 7,6 миллионов рублей, из которых 1,4 - только на оформление Ростова. Для сравнения в 2019 на подготовку всех мероприятий было израсходовано порядка 40 миллионов рублей, - добавила Елена Николаевна.

ЧТО БУДЕТ РАБОТАТЬ

Так как массовые мероприятия проводиться не будут, отменяется и фейерверк в честь праздника. Однако жителям города все равно будет куда сходить в этот знаменательный день. Так в парках откроются выставки и экспозиции на различную тематику. На установленных экранах покажут трансляции заранее записанных концертов в исполнении творческих коллективов города.

В парке «Левобережный» организуют выставку-презентацию спортивных школ города и общественных молодежных организаций.

- Можно будет поиграть в пляжный волейбол, в теннис, мини-футбол, баскетбол. На площадках профессиональные тренеры покажут мастер классы, дадут уроки всем желающим. Кроме того, появится площадка, где ростовчане смогу сдать нормы ГТО. Хорошая возможность, чтобы проверить состояние своего организма, - сказала Елена Кожухова.

Работать в День города будут и музеи. Детские школы искусств, музыкальные школы, библиотеки также подготовили онлайн-программы в честь праздника.

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