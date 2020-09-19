«С праздником Ростов папочка!»: Баста трогательно поздравил родной город с днем рождения

Василий Вакуленко в футболке ростовского ФК "СКА". Фото: соц. сети

Сегодня, 19 сентября, Ростов-на-Дону и все его жители отмечают День города. Донской столице исполнился 271-й год с момента основания. Многие знаменитости, которые родились здесь или проживают сейчас, уже высказались по поводу праздника. Однако не хватало еще одного человека… Он посвятил родному городу много песен и не раз признавался в любви месту, где ему повезло родиться. Конечно же, это известный на всю страну музыкант Баста или Василий Вакуленко.

Сегодня, буквально несколько минут назад, на своей странице в инстаграме он опубликовал видеопоздравление. В коротком ролике Вакуленко напомнил всем своим подписчикам, что он коренной ростовчанин, и считает родной город лучшим на Земле.

- Я хочу поздравить вех ростовчан с праздником. Я хочу пожелать вам счастья, радости, мирного неба над головой, чтобы вы оставались такими же удивительным южным людьми. Хочу пожелать Ростову, чтобы ты становился больше и сильнее, - сказал на видео музыкант.

- Всегда на связи твой благодарный сын Василий Вакуленко, - закончил Баста.

Буквально за пол часа видео набрало около 40 тысяч лайков. В комментариях люди присоединяются к словам музыканта и поздравляют столицу юга с праздником. Фанаты Василия знают, что он не раз посвящал Ростову песни. Это были и трогательные, мелодичные композиции, и жесткие треки о суровой жизни опасного города. Как бы то ни было, он всегда помнит, где родился, хоть уже много лет живет в Москве.

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