Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 19 сентября 2020 года: выздороветь смогли почти 16 тысяч человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 172 человека Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 19 сентября прирост за сутки - 172 человека.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 19 705 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 172 новых случая заболевания. В тяжелом состоянии находятся 70 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 430 дончан. Выздороветь удалось 15 954 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 468,9. Коэффициент распространения инфекции – 1,06.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 31 городе и районе региона: в Ростове-на-Дону (71), Усть-Донецком (7), Азовском (6) районах, Таганроге (6), Зерноградском (6), Аксайском (5), Мясниковском (5), Неклиновском (5), Обливском (5), Октябрьском (5), Тарасовском (5), Багаевском (4), Волгодонском (4) районах, Азове (4), Цимлянском (4), Зимовниковском (3), Кагальницком (3), Морозовском (3), Чертковском (3) районах, Батайске (2), Новочеркасске (2), Пролетарском (2), Родионово-Несветайском (2), Сальском (2), Семикаракорском (2), Весёловском (1) районах, Волгодонске (1), Донецке (1), Шахтах (1), Константиновском (1) и Матвеево-Курганском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 27,9% - в возрасте от 18 до 45 лет, 43% - от 46 до 65 лет, 23,3% - от 66 до 79 лет, 1,7% - старше 80 лет, 4,1% - дети. В стационарах содержатся 1 285 пациентов. Кроме того, в стационарах находятся 313 человек с подозрением на COVID-19. Загруженность коечного фонда составляет 59,9%.

Новыми жертвами коронавируса стали четыре женщины в возрасте от 66 лет до 81 года, а также трое мужчин в возрасте от 57 до 73 лет, все – с хроническими заболеваниями.

Врачи следят за состоянием 8 658 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 76,4 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились более 85 тысяч человек. Лаборатории региона за день провели 6 192 теста на коронавирус. За весь период было проведено 610,4 тысячи исследований.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 18 сентября 2020 года: количество заболевших возросло на 171 человека.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 18 сентября.

ВАЖНО!

Самые интересные и свежие новости читайте в нашем телеграм канале. Подписывайтесь!