Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 18 сентября 2020 года: количество заболевших возросло на 171 человека

В ростовской области коронавирусом заразился еще 171 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 18 сентября прирост за сутки - 171 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 19 533 человека. По последним данным Роспотребнадзора, был зафиксирован 171 новый случай заболевания. В тяжелом состоянии находятся 66 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 423 дончан. Выздороветь удалось 15 895 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 464,8. Коэффициент распространения инфекции – 1,05.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 25 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (104), Волгодонске (21), Батайске (6), Азове (5), Чертковском (4) районе, Таганроге (4), Мартыновском (3), Миллеровском (3), Аксайском (2), Белокалитвинском (2), Матвеево-Курганском (2) районах, Шахатах (2), Азовском (1), Волгодонском (1), Егорлыкском (1), Зерноградском (1), Зимовниковском (1), Красносулинском (1), Обливском (1), Орловском (1), Пролетарском (1), Сальском (1), Целинском (1) районах, Новочеркасске(1) и Новошахтинске (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 30,4% - в возрасте от 18 до 45 лет, 37,4% - от 46 до 65 лет, 19,9% - от 66 до 79 лет, 6,4% - старше 80 лет, 5,9% - дети. В стационарах содержатся 1 239 пациентов. Кроме того, в стационарах находятся 313 человек с подозрением на COVID-19. Загруженность коечного фонда составляет 58,3%.

Новыми жертвами коронавируса стали четыре женщины в возрасте от 53 до 80 лет, а также трое мужчин в возрасте от 65 до 70 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, другими хроническими заболеваниями.

Врачи следят за состоянием 8 513 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 76,2 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 84,7 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 5 828 тестов на коронавирус. За весь период было проведено 604,2 тысячи исследований.

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